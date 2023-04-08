RAMAZAN İMSAKİYE
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Ateş Kuşları'nda gerilim tavan yaptı! "Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı"

Ateş Kuşları'nda gerilim tavan yaptı! "Hacer ve Hüma, Lara’yı bulmaya çok yaklaştı"
08.04.2023 01:35

OTOMATİK OYNAT

ATEŞ KUŞLARI 08:15
Ateş Kuşları’nda şok yüzleşme!...
ATEŞ KUŞLARI 00:45
Ateş Kuşları 11. bölüm...
ATEŞ KUŞLARI 00:47
Ateş Kuşları 10. bölüm 2....
ATEŞ KUŞLARI 07:36
Ateş Kuşları’nda...
ATEŞ KUŞLARI 00:51
Ateş Kuşları 9. bölüm fragmanı...
ATEŞ KUŞLARI 00:45
Ateş Kuşları 8. bölüm 2....
ATEŞ KUŞLARI 00:42
Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı...
ATEŞ KUŞLARI 00:30
Ateş Kuşları 7. bölüm 2....
ATEŞ KUŞLARI 00:34
Ateş Kuşları 6.bölüm...
ATEŞ KUŞLARI 04:28
Ateş Kuşları’nda yıllar...
ATEŞ KUŞLARI 00:47
Ateş Kuşları 4.bölüm fragmanı...
ATEŞ KUŞLARI 05:46
"Seni tanımak istedim"

Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 11. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Bölümün finalinde Hacer ve Hüma’nın, Gülayşe’nin bulunduğu hanı öğrenmesi ve onu bulmak üzere oraya gittiğinde yaşadıkları bölüme damga vurdu.

ATEŞ KUŞLARI Videoları

'Ateş Kuşları'nın 11. Bölümünde; Zıpkın'ın Eyüboğlu Köşkü'nde tutuklanmasından şüphe duyan Hüma ve Hacer; kafalarındaki soru işaretlerini çözmek için yola düşerken, Fidan'ın kardeşi Tekin'le karşılaştılar. Tekin; Hüma ve Hacer'e Lara'yı tanıdığını ve onu nerede bulabileceklerini söyledi. O sırada Ali ise Fidan ve Tekin'in, Gülayşe'yi Eyüboğlu ailesine satmak üzere olduğunu fark edip hana doğru yola çıktı.

Ali, Zıpkın ve Barbaros hana gelerek Gülayşe'yi buldular. Barbaros Gülayşe'den af dilemek istediğini söyledi ve konuşmak için birlikte çatıya çıktılar. O sırada mekâna gelip Ali ve Zıpkın'ı gören Hüma ile Hacer şaşkınlığını gizleyemedi. Lara Eyüboğlu'nun çatıda olduğunu öğrenen Hacer oraya doğru ilerlediğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hacer ve Hüma Lara Eyüboğlu ile kavuşabilecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 11. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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