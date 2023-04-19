RAMAZAN İMSAKİYE
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Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı: "Bak bakalım o bebek sizin saraydan bizim çöpe nasıl uçup gelmiş?"

Ateş Kuşları 13. bölüm 2. fragmanı: "Bak bakalım o bebek sizin saraydan bizim çöpe nasıl uçup gelmiş?"
19.04.2023 14:30

OTOMATİK OYNAT

ATEŞ KUŞLARI 04:48
Ateş Kuşları’na damga vuran...
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Bak bakalım o bebek sizin saraydan bizim çöpe nasıl uçup gelmiş?" sözleri damga vurdu.

ATEŞ KUŞLARI Videoları

Sabit'in kamyonun önüne atlaması her şeyi değiştiriyor

Sabit'in Gülayşe'yi kaybetmenin acısıyla kendini bir kamyonun önüne atması her şeyi değiştirir. Ateş Kuşları'nın büyük öfkesi, Hacer'in hem onları hem de geçmişi anlamak için bir adım atmasına sebep olur.

Çatal, babası olduğunu Barbaros'a söyleyecek mi?

Barbaros'un Menderes'i keşfetmesiyle panikleyen Çatal, Barbaros'a oğlu olduğunu söylemeyi kafasına koyar.

Gülayşe, Barbaros'un polis olduğunu öğreniyor!

Gülayşe'nin zamansız aşk ilanıyla sarsılan Barbaros, Gülayşe'ye yalan söylemeye devam etmeye dayanamaz ve ona gerçekleri anlatmaya başlar. İlk adım, polis olduğunu söylemektir.

Sabit herkesi şaşkına çevirecek

Geçmişte Köksüzler, şimdi Ateş Kuşları hem hüzünle hem sevinçle yoğrulmuş bir bayramı yaşarken, Sabit hepsini şaşkına çevirir.

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