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Aldatmak 5.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Aldatmak 5.bölüm 2. fragmanı yayınlandı
20.10.2022 00:08

OTOMATİK OYNAT

Aldatmak 00:40
Aldatmak 4. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:38
Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:41
Aldatmak 3. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:45
Aldatmak 2. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:53
Aldatmak 1. bölüm fragmanı
Aldatmak 00:53
Aldatmak 1. bölüm 3. fragmanı...

ATV'nin yeni dizisi Aldatmak 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, "Çok şanslısın biliyor musun; ne olursa olsun arkanda olan, sürekli düşünen harika bir annen var" sözleri damga vurdu.

Aldatmak Videoları

Güzide, Oylum'un hapis cezasına tepki gösterince kendini nezarethanede bulur. Hakim ve Yenersoy Ailesi arasında adli bir savaş patlak verir. Bu süreçte Güzide, Sezai'den büyük destek görür. Kendisini kurtarmak için büyük çaba sarf edenler arasında, beklemediği bir isim de vardır.

Tolga ile yaşadığı duygu yüklü bir andan sonra duygularına hakim olmaya çalışan Oylum için her şey daha da karmaşık hale gelir. Bütün bunların arasında, Oylum bir dikkatsizliği sonucu foyasının ortaya çıkması tehlikesi ile karşı karşıya kalır.

Bir çıkmaza giren Ozan, Oltan'a her şeyi anlatır. Oltan'ın Yenersoy Ailesi'ne karşı edindiği bilgiler giderek artmakta ve tehlikeli bir hal almaya başlamaktadır. Tarık, özel hayatında dengeyi sağlamak için çırpınırken, Yeşim onun ilgisini yeniden çekebilmek için çok daha fazlasını yapmaya hazırdır.