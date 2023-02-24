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Aldatmak 18. bölüm fragmanı yayınlandı: ''Babanızın telefonuna bir casus program yüklemeniz lazım"

Aldatmak 18. bölüm fragmanı yayınlandı: ''Babanızın telefonuna bir casus program yüklemeniz lazım"
24.02.2023 09:01 - Son Güncelleme: 24.02.2023 09:02

OTOMATİK OYNAT

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Aldatmak 17. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 15. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 14. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 13. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 12. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:30
Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:40
Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:44
Aldatmak 6. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:40
Aldatmak 4. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı...

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak son olarak 17. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Söz konusu fragmana ''Babanızın telefonuna bir casus program yüklemeniz lazım" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 18. bölüm fragmanı...

Aldatmak Videoları

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder. Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

Hem nişanlısından taraf olması hem de babasından vazgeçememesi, Tolga'yı bir çıkmaza itmiştir. Ancak Behram'ın bir hamlesi, Tolga'yı köşeye sıkıştırır. Yeni nişanlanmış olan çiftin ilişkisi tüm zorlukları aşacak kadar güçlü müdür?

Aldatmak'ın 18. bölümünde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek midir?

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