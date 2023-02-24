Aldatmak 18. bölüm fragmanı yayınlandı: ''Babanızın telefonuna bir casus program yüklemeniz lazım"

Tarık'ın acımasız yönüyle bir kez daha karşılaşan Güzide, kariyerine son veren depremin artçıları ile mücadele etmek zorundadır. Bu süreçte Güzide'nin gözleri en çok Sezai'yi arasa da Ozan'ın son müdahalesi yüzünden Sezai'yle aralarına giren mesafenin farkında değildir.

Oylum ve Ozan, Elmas ile işbirliği yapar ve babalarına karşı harekete geçer. Tarık'ın kendini koruma hamlelerini savuşturmak için ondan birkaç adım önde olması gerektiğini bilen Elmas'ın büyük bir planı vardır.

Girdiği yeni işte casusluk faaliyetlerini sürdüren Ozan, Oylum'a bir itirafta bulunurken Oylum, Ozan ve Selin'in arasını yapmak için bir etkinlik organize eder. Etkinlik gecesi ne Oylum ne de Selin yaşayacakları büyük hayal kırıklıklarından haberdardır.

Hem nişanlısından taraf olması hem de babasından vazgeçememesi, Tolga'yı bir çıkmaza itmiştir. Ancak Behram'ın bir hamlesi, Tolga'yı köşeye sıkıştırır. Yeni nişanlanmış olan çiftin ilişkisi tüm zorlukları aşacak kadar güçlü müdür?

Aldatmak'ın 18. bölümünde Tarık'a karşı oluşan birlik güçlenirken, güven problemleri bu birliğin içine sızabilecek midir?