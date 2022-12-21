Haberler Aldatmak Videoları Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı videosu izle 📺 ''Senide böyle yakacağım Tarık''

Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı videosu izle 📺 ''Senide böyle yakacağım Tarık''

Aldatmak 14. bölüm 2. fragmanı videosu izle 📺 ''Senide böyle yakacağım Tarık''
21.12.2022 12:31

OTOMATİK OYNAT

Aldatmak 00:29
Aldatmak 14. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:32
Aldatmak 13. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:30
Aldatmak 12. bölüm 2....
Aldatmak 00:30
Aldatmak 12. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:29
Aldatmak 11. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:37
Aldatmak 11. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:38
Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:30
Aldatmak
Aldatmak 00:43
Aldatmak 8. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:40
Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:44
Aldatmak 6. bölüm fragmanı...
Aldatmak 01:00
Aldatmak 5.bölüm 2. fragmanı...

ALDATMAK 14. BÖLÜM 2.FRAGMANI İZLE... atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan bölümün ardından merakla beklenen 14. bölüm 2. fragmanı ise yayınlandı. Söz konusu fragmana Güzide'nin, ''Senide böyle yakacağım Tarık'' sözler, damga vurdu. İşte nefes kesen yeni bölüm fragmanı..

Aldatmak Videoları

Güzide Tarık'ın çocuklarına bile sırtını dönmesiyle bir kez daha onun gerçek yüzüyle karşılaşır. Tüm kırgınlıklarını geride bırakıp çocuklarını kanatlarının altına alması gerektiğini anlar. Ozan'ın hayatı ile kendi vicdanı arasında yapacağı tercih ise onu çok daha büyük bir çıkmaza sürükler.

Tarık, servetinin ortaya çıkmasının ardından etrafındaki herkese şüpheyle yaklaşmaya başlar. Sırlar ortaya döküldükçe o da dostunu ve düşmanını ayırt etmeksizin her hamleye karşı elinde delil biriktirir. Zamanı geldikçe harekete geçecektir.

Oylum büyük bir gelecek kaygısı içindedir. Artık bir hayali dahi olmayan bir lise mezunu olmayı kaldıramaz. Onun hayatına tesadüfen giren Behram ise zannettiğinden çok daha yakındadır. Karşılarına aniden çıkan bu yeni adam Oylum ve Tolga aşkının bir sınavı olacağının sinyallerini vermeye çoktan başlamıştır.

Hapiste karanlık tarafını kabullenen Ozan yeni çevresine çabuk alışır. Aynı zamanda hala her şeye sebebiyet verenin en yakınındaki Oltan olduğundan habersizdir. Ozan her ne kadar unutmaya çalışsa da çektiği vicdan azabı ile bu kez daha şiddetli biçimde yüzleşecektir.

Aldatmak'ın on dördüncü bölümünde, Güzide altında kaldığı yükleri artık taşıyamaz. Tarık en son ve vurucu darbesiyle Güzide'yi tamamen çileden çıkarmayı başarır. Lakin Güzide'nin öfkesinin karşısında durabilecek midir?

SON DAKİKA