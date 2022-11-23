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Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı: "Sadece annem gözünü açsın istiyorum..."

Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı: "Sadece annem gözünü açsın istiyorum..."
23.11.2022 17:49

OTOMATİK OYNAT

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Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 8. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 7. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 6. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 5.bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:40
Aldatmak 4. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 3. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 2. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 1. bölüm fragmanı

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı. Söz konusu fragmana "Sadece annem gözünü açsın istiyorum..." sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 10. bölüm 2. fragmanı...

Aldatmak Videoları

Yenersoy ailesi üyeleri pişmanlıklarla boğuşuyor

Güzide geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Tarık, Ozan ve Oylum, gelecek iyi haberi beklerken annelerine yaşattıklarının vicdan azabıyla yüzleşir.

Sonunda annesine her şeyi itiraf etmeye hazırlanan Oylum, gelen haberle yıkılır. Yalan söylediği için çok pişman olan Oylum'u geleceği ile ilgili kötü sürprizler de beklemektedir. Tolga ise bu en kötü döneminde yine Oylum'un yanındadır ve ikili giderek daha da yakınlaşır. Oylum, New York hayali uğruna Tolga'yı daha ne kadar kendinden uzak tutabilecektir?

Annesini kaybetme korkusuyla sınanan Ozan'ın babasıyla arasında gerilim, Yeşim'in hastaneye gelmesiyle iyice hat safhaya çıkar. Artık kendi hayatında bir şeyleri toparlamak isteyen Ozan'a yardım eden kişi yine Oltan olur. Hatalarından ders çıkarmayan Ozan, Oltan'a güvenmekle yanlış mı yapmaktadır?

Güzide'nin hayatını kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşen Tarık'ın kafası karışıktır. Her ne olursa olsun Yeşim'i de kaybetmek istemediğinden ailesine karşı onu savunur ancak bunun ne gibi sonuçlar doğuracağını kendisi de tahmin edemez.

Ölümün soğuk yüzüyle tanışan Yenersoy Ailesi hayatlarını yoluna koymaya çalışırken yeni hataların pençesine düşecektir.

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