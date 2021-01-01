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AKINCI'da geceye damga vuran Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk sahnesi! İzleyiciden tam not aldı...

AKINCI'da geceye damga vuran Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk sahnesi! İzleyiciden tam not aldı...
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ATV'nin yeni dizisi AKINCI, yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Akıncı'nın 1. bölümüne Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Fatih öğretmen karakteri, Akıncı'yı öven öğrencilerine ders niteliğin bir cevap verdi. Sahnede "Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet gibi atalarınız var. Siz nasıl olur da başkalarına 'kahraman' ya da 'karizma' gibi ifadeler kullanırsınız!" şeklinde geçen ifadeler geceye damgasını vurdu.


Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı Akıncı, yayına girdiği ilk andan itibaren birçok kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

Dizinin ilk bölümünde Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Fatih öğretmen karakteri, Akıncı'yı öven öğrencilerine ders niteliğinde nasihatlerde bulundu.

Fatih öğretmen, "Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet gibi atalarınız var. Siz nasıl olur da başkalarına 'kahraman' ya da 'karizma' gibi ifadeler kullanırsınız!" dediği anlar AKINCI izleyicisinden tam not alırken sosyal medyaya da damgasını vurdu.
Akıncı Videoları