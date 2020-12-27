Akıncı için geri sayım başladı! İşte dizinin yeni tanıtımı

atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'dan yeni tanıtım geldi. Başrollerini yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. 1 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan AKINCI dizisinin yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı. İşte yeni tanıtımı...