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AKINCI dizisinin yeni bölümüne damga vuran sahne! Fatih, atalarının mirasını böyle öğrendi: "Peki babanın intikamı..."

AKINCI dizisinin yeni bölümüne damga vuran sahne! Fatih, atalarının mirasını böyle öğrendi:
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ATV'de yayınlanan ve izleyicisini ekranları başına kilitleyen AKINCI dizisinin 3. böülümü yayınlandı. Dizide Şükrü özyıldız'ın canlandırdığı AKINCI karekteri kendisine emanet edilen mirası ile karşılaştı. İşte AKINCI dizisinin 3. yeni bölümünde geceye damga vuran o anlar...


Her hafta cuma günü ekranlara gelen Akıncı, yine güzel bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.

Dizi, bu hafta 3. bölümü ile yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

AKINCI MİRASI ÖĞRENDİ
3. bölüm Akıncı'nın devraldığı mirası ile başladı. Akıncı 7 yıl önce kendisine emanet edilen bayrağı öğrendi.

Başta gerçeği kabul etmek istemeyen Akıncı, gerçeği öğrenince mirasına sahip çıktı.

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