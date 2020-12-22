AKINCI dizisinden heyecanlandıran yeni tanıtım: Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım

"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan ve başrollerini yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. "Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözlerinin damga vurduğu AKINCI dizisinin yeni tanıtımı izleyiciden tam not aldı. Akıncı yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Cuma 20.00'de atv'de izleyicisi ile buluşacak.

1 Ocak Cuma günü saat 20.00'de atv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan AKINCI dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Başrollerini yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımına "Ben Akıncı Bey'i Turhanoğlu Fatih... Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri damga vurdu.



"HİÇBİR SUÇ CEZASIZ KALMAYACAK"

Fragmanında maceradan maceraya koşan bir süper kahramanı karşımıza çıkaran Akıncı dizisi, "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkıyor.



AKINCI DİZİSİNİN KONUSU

Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.



Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Akıncı dizisinin başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi yer alıyor. Aynı zamanda Akıncı oyuncu kadrosu içerisinde Berrak Kuş, Yıldıray Şahinler, Yılmaz Bayraktar ve Deren Talu yer alıyor. Akıncı dizisi ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Henüz dizinin yayın tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken ilerleyen günlerde dizinin ATV ekranlarında izleyici ile buluşması bekleniyor.



AKINCI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri başta Kuzguncuk olmak üzere İstanbul'un tarihi semtlerinde ve özel olarak kurulan platolarda yapılıyor.



DİZİNİN HİKAYESİ

Çekimlerine Ağustos ayında başlanmış olan dizi yakında seyirci ile buluşacak. Dizi Türkiye'nin ilk kahraman markası olma amacı ile yola çıkmış ve gerek yapım şirketi gerek yapımcısı gerek de senaristi açısında uzun soluklu bir dizi olacağı bekleniyor. Dizinin hikayesi ise kökleri Osmanlıya uzanan gencin hayat mücadelesini ele alıyor.