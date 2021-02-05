AKINCI dizisinde Cevdet'ten Nergis'i şoke eden itiraf! "Kızımın hayatına kasteden insanın bir hayatı olmaz"

Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin olduğu AKINCI dizisi aksiyon dolu 6. bölümüyle izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünde Lucas'ı öldürttüğünü itiraf eden Cevdet, Nergis'i şoke etti. İşte AKINCI dizisinde geceye damga vuran o anlar...