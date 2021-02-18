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Akıncı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akıncı işleri bozdu”

Akıncı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akıncı işleri bozdu”
18.02.2021 12:52
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Akıncı 8. bölüm 2. fragmanı
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Akıncı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı ATV'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 8. bölümde, “Akıncı işleri bozdu” sözü dikkat çekiyor. Peki, AKINCI'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte AKINCI 8. bölüm 2. fragmanı ve bu hafta olacaklar...


Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır. Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir. Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya gelir.
Akıncı Videoları