Akıncı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Akıncı işleri bozdu”

Akıncı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı ATV'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 8. bölümde, “Akıncı işleri bozdu” sözü dikkat çekiyor. Peki, AKINCI'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte AKINCI 8. bölüm 2. fragmanı ve bu hafta olacaklar...