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Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
10.02.2021 17:30
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Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı ATV'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 7. bölümde Nergis'in Fatih'e, "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok" sözü dikkat çekiyor. Peki, AKINCI'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte AKINCI 7. bölüm 2. fragmanı...


Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.
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