Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

Akıncı 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı ATV'nin reyting rekormeni dizisi Akıncı 7. bölümde Nergis'in Fatih'e, "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok" sözü dikkat çekiyor. Peki, AKINCI'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte AKINCI 7. bölüm 2. fragmanı...