Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı izle: Kemal ve Akıncı karşı karşıya! "Akıncı teslim ol!"

Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı'nın 5. bölümünde Kemal ve Akıncı karşı karşıya geliyor. Nergis'i kaçıran Lukas'ın ortaya çıkacağı Akıncı 5. bölüm 2. fragmanında neler oluyor? "Akıncı teslim ol!" sözleri fragmanda dikkat çeken nokta oldu. İşte Akıncı 5. yeni bölümden yeni fragman...