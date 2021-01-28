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Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı izle: Kemal ve Akıncı karşı karşıya! "Akıncı teslim ol!"

Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı izle: Kemal ve Akıncı karşı karşıya!
28.01.2021 11:55
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Akıncı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Akıncı'nın 5. bölümünde Kemal ve Akıncı karşı karşıya geliyor. Nergis'i kaçıran Lukas'ın ortaya çıkacağı Akıncı 5. bölüm 2. fragmanında neler oluyor? "Akıncı teslim ol!" sözleri fragmanda dikkat çeken nokta oldu. İşte Akıncı 5. yeni bölümden yeni fragman...


Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.
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