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Akıncı 3. bölüm fragmanı izle! Akıncı intikam için harekete geçiyor

Akıncı 3. bölüm fragmanı izle! Akıncı intikam için harekete geçiyor
08.01.2021 23:33
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Akıncı 3. bölüm fragmanı
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ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan ve büyük bir beğeniyle takip edilen Akıncı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekerken Akıncı'nın "Peki babanın intikamı..." sözleri üzerine babasının intikamı için harekete geçtiği görülüyor. İşte Akıncı 3. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...


AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

CEVDET'İN AKINCI'YI ÖLDÜRME PLANI

Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

Akıncı Videoları