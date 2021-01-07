Akıncı 2. bölüm 2. fragmanı: "Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır"

AKINCI 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv'nin yeni dizis AKINCI 1. bölümünde nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Fragmanları ve oyuncu kadrosuyla haftalar öncesinden büyük merak uyandıran AKINCI dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte Akıncı 2. bölüm fragmanı...

AKINCI 2. BÖLÜM

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.