Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Senin görevin bu şehri korumak!"

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbul'un altı üstüne geliyor! Şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü düşmanla ölümcül bir savaşa girecek olan Akıncı 13. bölümde nefes kesen aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak. Sıra dışı konusu ile reyting rekorları kıran Akıncı, Atv ekranlarında 13 bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte "Senin görevin bu şehri korumak!" başlığıyla dikkat çeken Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı...