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Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Senin görevin bu şehri korumak!"

Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı:
25.03.2021 14:20
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbul'un altı üstüne geliyor! Şimdiye kadar karşılaştığı en güçlü düşmanla ölümcül bir savaşa girecek olan Akıncı 13. bölümde nefes kesen aksiyon dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak. Sıra dışı konusu ile reyting rekorları kıran Akıncı, Atv ekranlarında 13 bölüm ile yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte "Senin görevin bu şehri korumak!" başlığıyla dikkat çeken Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı...


Nergis son anda Akıncı'nın müdahalesiyle Köksal'ın tuzağından kurtulur. Bu tuzağı ona kuranlar kimlerdir? İstanbul'da ise yeni ve çok güçlü bir savaşçı şehrin altını üstüne getirmeye başlamıştır. Kor-Han! Cevdet ise Londra'dan döndüğünde Nergis'e yapılan saldırıyı araştırmaya başlar. Nergis'e bu tuzağı kuran Aylin ve Köksal ise Cevdet'in kendilerine yaklaşmaması için harekete geçer. Cevdet, Gizli Yapı'nın bütün adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Bu işin arkasında Acı Getirenler'in olduğunu bilmemektedir. Onu çok daha kötü bir sürpriz beklemektedir. Kor-Han ise Akıncı'yı tüm ülke önünde ölümcül bir savaşa davet eder. Akıncı hayatında karşılaştığı en güçlü düşman karşısında ne yapacaktır?
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