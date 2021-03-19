Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı: "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbul'a yeni ve sinsi bir düşman geliyor. Akıncı'da 'Acı Getirenler' Orhan'ı harekete geçiyor, Nergis ölümcül tuzağın göbeğinde... Sıra dışı konusu ile reyting rekorları kıran Akıncı, Atv ekranlarında 12 bölüm ile yine izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. İşte "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik." başlığıyla dikkat çeken Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı...