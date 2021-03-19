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Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı: "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik."

Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı:
19.03.2021 10:39
Ana Sayfa 01:44
HDP'nin kapatılması davasında...
Ana Sayfa 00:11
Joe Biden'dan çok konuşulacak...
Ana Sayfa 02:05
Kilis'e roket atıldı
Ana Sayfa 05:25
Küfürbaz savcıya siyasilerden...
Ana Sayfa 00:07
Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'nda...
Ana Sayfa 01:06
Samsun'da kaldırımda yürürken...
Ana Sayfa 00:59
Kerem Alışık'tan babası Sadri...
Ana Sayfa 01:36
Putin'den Biden'e yeni yanıt!
Ana Sayfa 01:38
Bir babanın en acı görevi
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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İstanbul'a yeni ve sinsi bir düşman geliyor. Akıncı'da 'Acı Getirenler' Orhan'ı harekete geçiyor, Nergis ölümcül tuzağın göbeğinde... Sıra dışı konusu ile reyting rekorları kıran Akıncı, Atv ekranlarında 12 bölüm ile yine izleyiciye nefes kesen anlar yaşatacak. İşte "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik." başlığıyla dikkat çeken Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı...


Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.
Akıncı Videoları