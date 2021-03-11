Akıncı 11. bölüm 2. fragmanında Cüneyt'in kumpası Akıncı'yı harekete geçiyor: "Hedef senindir aslan!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 11. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazır! Merakla beklenen Akıncı 11. bölüm 2. fragmanı geldi. Cüneyt'in Kemal komisere kurduğu kumpas, Akıncı'yı harekete geçiriyor. Akıncı 11. bölüm fragmanında Orhan'ın, "Hedef senindir aslan!" sözü heyecanın dozunu arttırıyor. İşte Akıncı 11. bölüm 2. fragmanı...
Kemal, Cüneyt'in kurduğu kumpas yüzünden görevden alınıp cezaevine gönderilir. Kemal'in cezaevine girmesi onu sindirmek için ilk hamledir; Cüneyt daha fazlası için harekete geçer. Güneş, Cüneyt'le ilgili incelemesini derinleştirip bu konuda Nergis'ten destek ister. Taşkın'la birlikte Kemal'e kurulan kumpası açığa çıkarmak için mücadele eder ve Cüneyt'in itiraz edemeyeceği sağlam delillere ulaşırlar. Akıncı da haberleri olmada bu konuda onlara destek verir. Nergis, Fatih'e açılan soruşturmada kendisini suçlu hissedip Fatih'in aklanması için haber yapar. Orhan, Lukas'la ilgili yeni bir ize ulaşır. Akıncı, Lukas'ı bulmak için harekete geçer.