Akıncı 11. bölüm 2. fragmanında Cüneyt'in kumpası Akıncı'yı harekete geçiyor: "Hedef senindir aslan!"

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Akıncı 11. bölüm ile izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitlemeye hazır! Merakla beklenen Akıncı 11. bölüm 2. fragmanı geldi. Cüneyt'in Kemal komisere kurduğu kumpas, Akıncı'yı harekete geçiriyor. Akıncı 11. bölüm fragmanında Orhan'ın, "Hedef senindir aslan!" sözü heyecanın dozunu arttırıyor. İşte Akıncı 11. bölüm 2. fragmanı...