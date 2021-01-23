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Akıncı'da nefesleri kesen sahne! Tam zamanında yetişti...

Akıncı'da nefesleri kesen sahne! Tam zamanında yetişti...
23.01.2021 00:07
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atv'nin sevilen dizisi Akıncı son bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Her olayda korkusuzca ortaya atlayan gazeteci Nergis yine giriştiği bir olayda silahla burun buruna geldi. Tam tetiğin çekileceği anda Akıncı yetişti. İşte nefesleri kesen o sahne...


atv'nin sevilen dizisi Akıncı son bölümüyle yine seyirciyi ekrana kilitledi. Her olayda korkusuzca ortaya atlayan gazeteci Nergis yine giriştiği bir olayda silahla burun buruna geldi. Tam tetiğin çekileceği anda Akıncı yetişti. İşte nefesleri kesen o sahne...
Akıncı Videoları