Grubumuzda düğüm çözülüyor! İtalya ile Belçika'nın dev kapışması
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un son haftasında Belçika ile İtalya, Brüksel'de karşı karşıya geliyor. 10 puanla liderlik koltuğunda bulunan İtalya'ya çeyrek final için beraberlik yeterken 9 puanlı Belçika'nın kazanması gerekiyor. Kritik mücadele A Spor'dan canlı ve şifresiz yayımlanacak. Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletinin sahibini belirleyecek karşılaşmada Belçika ile İtalya kozlarını paylaşacak. A Ligi 1. Grup'un 6. ve son haftasındaki mücadele, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda oynanacak.
CANLI YAYIN
Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
BELÇİKA: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku
İTALYA: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, Dimarco
BELÇİKA'YA GALİBİYET ŞART
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya ve Fransa, son haftaya 10'ar puanla girdi. İkili averaj üstünlüğüne sahip İtalya liderlik koltuğunda otururken Fransa ikinci sırada bulunuyor. Belçika ise 9 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Mark van Bommel yönetimindeki Belçika'nın çeyrek finale yükselebilmesi için İtalya'yı mağlup etmesi gerekiyor.
Kırmızı Şeytanlar, kazanması durumunda puanını 12'ye yükseltecek ve rakibini geride bırakarak son sekize adını yazdıracak. Belçika'nın galip gelmesi ve Fransa'nın Türkiye karşısında kazanamaması durumunda ise grup liderliği de Belçika'nın olacak.
İTALYA'YA BERABERLİK YETİYOR
Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, son hafta öncesinde avantajlı konumda bulunuyor.
Gök Mavililer, Belçika deplasmanından galibiyetle veya beraberlikle ayrılması durumunda çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek.
İtalya'nın kazanması halinde grup liderliği de kesinleşecek. Beraberlik durumunda ise liderlik için Fransa'nın Türkiye karşısında galip gelmemesi gerekecek.
Belçika'ya mağlup olması durumunda İtalya'nın çeyrek final umudu, aynı saatte oynanacak Fransa-Türkiye karşılaşmasının sonucuna bağlı olacak.
İLK MAÇTA BELÇİKA KAZANDI
Belçika ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 25 Eylül'de karşı karşıya geldi.
Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazandı. Kırmızı Şeytanlar, deplasmandaki galibiyetle grup aşamasına üç puanla başlamıştı.
İtalya ise bu yenilginin ardından oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı.
Roberto Mancini'nin öğrencileri, Brüksel'deki rövanşta kazanarak hem ilk maçın karşılığını vermeyi hem de grup liderliğini garantilemeyi hedefliyor.
BELÇİKA TÜRKİYE'Yİ YENEREK UMUTLANDI
Belçika, son grup maçında A Milli Futbol Takımımızı İzmir'de 2-1 mağlup etti.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelede Türkiye, Arda Güler'in 20. dakikada serbest vuruştan kaydettiği golle öne geçti.
Ancak Belçika, 27. dakikada Kevin De Bruyne ve 30. dakikada Charles De Ketelaere'nin golleriyle karşılaşmayı çevirdi.
İlk yarıda bulduğu iki golle galibiyete ulaşan Mark van Bommel'in öğrencileri, puanını 9'a yükselterek çeyrek final umutlarını son haftaya taşıdı.
İTALYA FRANSA'YI GERİDEN GELEREK DEVİRDİ
İtalya, Belçika deplasmanına Fransa karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin moraliyle çıkacak.
San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fransa, 10. dakikada Michael Olise'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, Francesco Pio Esposito'nun 26. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı.
İtalya, 63. dakikada Davide Frattesi'nin golüyle öne geçerken 75. dakikada Francesco Pio Esposito'nun penaltısıyla farkı ikiye çıkardı.
Fransa'yı 3-1 mağlup eden Gök Mavililer, 10 puana yükselerek grubun zirvesine yerleşti.
PIO ESPOSITO'DAN 5 MAÇTA 4 GOL
İtalya'nın Belçika karşısındaki en önemli hücum silahlarından biri Francesco Pio Esposito olacak.
Inter forması giyen genç santrfor, Fransa karşısında attığı iki golle takımının geri dönüşünde başrolü üstlendi.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı beş karşılaşmada dört gol kaydeden Pio Esposito, Roberto Mancini'nin hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri hâline geldi.
Gök Mavililer, Fransa karşısındaki galibiyetin ardından Belçika deplasmanında da genç golcünün performansından yararlanmayı hedefliyor.
BELÇİKA'DA GÖZLER DE BRUYNE VE DOKU'DA
Ev sahibi Belçika'da Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere ve Jeremy Doku, hücum hattının öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Türkiye karşısında beraberlik golünü atan De Bruyne, İtalya karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olacak.
Ay-yıldızlı savunmayı sürati ve çalımlarıyla zorlayan Jeremy Doku'nun ise kanat bölgesindeki performansı Belçika'nın hücum planında belirleyici olabilecek.
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