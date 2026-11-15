Belçika'nın kazanması gerekiyor. (Fotoğraf: REUTERS)

İLK MAÇTA BELÇİKA KAZANDI

Belçika ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 25 Eylül'de karşı karşıya geldi.

Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 2-0 kazandı. Kırmızı Şeytanlar, deplasmandaki galibiyetle grup aşamasına üç puanla başlamıştı.

İtalya ise bu yenilginin ardından oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı.

Roberto Mancini'nin öğrencileri, Brüksel'deki rövanşta kazanarak hem ilk maçın karşılığını vermeyi hem de grup liderliğini garantilemeyi hedefliyor.