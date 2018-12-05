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Özet
Adana Demirspor 1-1 Başakşehir (ÖZET)
Özet
Boluspor 5-1 Van Büyükşehir Belediyespor (ÖZET)
Özet
Altay 1-2 Kayserispor (ÖZET)
Goller
Adana Demirspor 1-1 Başakşehir
Adana Demirspor - Başakşehir maçında saha karıştı
Goller
Adana Demirspor 1-0 Başakşehir
Jojic zoru başardı
Goller
Altay 1-2 Kayserispor
Goller
Altay 0-2 Kayserispor
Türkiye Kupası
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Türkiye Kupası 18/19
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Bodrum Belediye Bodrumspor - MKE Ankaragücü maçı
Maç Bilgileri Yükleniyor
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