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Türkiye Kupası / Türkiye Kupası 18/19 / Akhisarspor - Kayserispor maçı
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22 Ocak 2019 Salı 19:45 , Türkiye Kupası Boluspor Boluspor - : - ATV Galatasaray Galatasaray