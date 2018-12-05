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Jojic zoru başardı
Goller
Altay 1-2 Kayserispor
Goller
Altay 0-2 Kayserispor
Goller
Altay 0-1 Kayserispor
Goller
Boluspor 5-1 Van Büyükşehir Belediyespor
Goller
Boluspor 4-1 Van Büyükşehir Belediyespor
Goller
Boluspor 4-0 Van Büyükşehir Belediyespor
Goller
Boluspor 3-0 Van Büyükşehir Belediyespor
Goller
Boluspor 2-0 Van Büyükşehir Belediyespor
Türkiye Kupası
/
Türkiye Kupası 18/19
/
Adana Demirspor - İstanbul Başakşehir FK maçı
Maç Bilgileri Yükleniyor
DİĞER MAÇLAR
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:00 , Türkiye Kupası
Keçiörengücü
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05 Aralık 2018 Çarşamba 14:45 , Türkiye Kupası
Umraniyespor
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1461 Trabzon
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:00 , Türkiye Kupası
Boluspor
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Van Büyükşehir Belediyespor
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:30 , Türkiye Kupası
Altay Izmir
1
:
2
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