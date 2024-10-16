3. tur karnavalı

TURKUVAZ Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu Kura Çekimi, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan kura çekim törenine TFF Amatör Futbol ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Erdinç Erdoğan, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen kura çekimine TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın eşlik etti.



SAMSUN, KAYSERİ, HATAY VE KONYA KATILDI



ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda, 2. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 32 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 4, Trendyol 1. Lig'den 7, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 olmak üzere toplam 70 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak, müsabaka programı ise daha sonra ilan edilecek. Müsabakalar, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 35 takım tur atlayacak. Süper Lig'de yer alan takımların eşleşmeleri ise şöyle: Silivri-Kayserispor, İnegöl Kafkas-Hatayspor, Bayburt Öİ-Samsunspor, 23 Elazığ FK-Konyaspor.



TÜRKİYE'NİN FUTBOL BAYRAMI



Kura çekiminin öncesinde açılış konuşmasını yapan TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine değindi. Şahin, "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye'ye futbol bayramı yaşatan kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı, sürpriz sonuçlar alındı; kimisi sevindi, kimisi üzüldü. Geride kalan mücadeleler, sonraki turlardaki karşılaşmalar için ışık oldu. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki turlarda da kıyasıya mücadele, sürpriz sonuçlar ve unutulmaz anların olmasını; tüm futbolseverlerin fair-play içinde tribünleri doldurmasını ve maçları izlemesini arzu ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

DİYARBEKİR HÜKMEN MAĞLUP SAYILDI



TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Osmaniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahadan çekilen Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen mağlup ilan etti. TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada, Diyarbekirspor'un başlamış müsabakayı terk ettiği belirtildi. Açıklamada Diyarbekirspor'a takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten 11 bin 25 lira para cezası verildiği aktarıldı. Takımı sahadan çekmesi sebebiyle kaleci antrenörü Remzi Özdoğru'ya 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası, aynı eylem sebebiyle kulüp görevlisi Mustafa İlhanlı'ya da 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.