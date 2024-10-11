Timsah şov

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı. A Spor'dan canlı oralar yayınlanan, iki 3. Lig ekibinin Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadelesinde karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Bursaspor, 60'ıncı dakikada Yiğit Ali Bayrak'ın golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yeşilbeyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3'üncü Tur'a yazdırmayı başardı.



7 MAÇTIR KALESİ KAPALI





Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan ve bu sezon 3. Lig'e düşen Bursaspor, yeniden bir yapılanmaya girdi ve takımın başına şampiyon kadronun efsane ismi Pablo Martin Batalla'yı getirdi. Batalla yönetiminde sezona başlayan Timsahlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Uşakspor engelini tek golle geçerek tur atlarken, ligde de dolu dizgin hedefine ilerliyor. Bursa ekibi, bu sezon oynadığı 7. resmi karşılaşmasında da kalesinde gol görmedi. Yeşil-beyazlılar, 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



TAHİR SİFTAH YAPTI



Bursaspor'un sezon başında Iğdır FK'dan transfer ettiği golcü futbolcu Mustafa Tahir Babaoğlu, uzun süren sakatlık döneminin ardından Uşakspor kupa maçında formayı ilk kez giydi. Geçen sezon Iğdır'da 10 gol kaydeden futbolcu devre arasında sakatlanmış ve yaz döneminde de fıtık ameliyatı olmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli forvet, 74'te Mücahit Can Akçay'ın yerine girdi.