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Türkiye Kupası Haberler Diyarbekir 118'de çekildi

Diyarbekir 118'de çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan Osmaniyespor- Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı.

Giriş: 11 Ekim 2024, Cuma 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan Osmaniyespor- Diyarbekirspor maçı yarıda kaldı. Normal süresi 0-0 sona eren maçta 3. Lig ekibi Osmaniyespor, uzatmaların 103. dakikasında Ali Kuçik'le bulduğu golle öne geçti. Golün ardından hakem Berkay Erdemir'e tepki gösteren 2. Lig temsilcisi Diyarbekir'de ise 4 futbolcu sarı gördü. Uzatmaların 118. dakikasında ise Diyarbekirli Ökkeş Karaoğlu'na yapılan faul sonrası Diyarbakır ekibinin temsilcisi hakeme tepki göstererek takımı sahadan çekti. Hakem, maçı tatil ederken, müsabakanın sonucuna TFF karar verecek.

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