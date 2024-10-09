Kilis sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Bölgesel Amatör Lig 4. Grup ekibi Kilis Belediyespor, Nesine 3. Lig 2. Grup takımı Balıkesirspor'u 2-0 yendi ve adını 3. Eleme Turu'na yazdırmayı başardı. Kilis 7 Aralık Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz bitti.

GOLLERİ 2. YARIDA

Ev sahibi Kilis Belediyespor, ikinci yarıda attığı gollerle turlamasını bildi. Ev sahibinde 76. dakikada Uğur Yalçın ve 90. dakikada da Umut Koray Öz'ün golleri 2-0'lık galibiyeti getirdi. Maçın ardından Kilis 7 Aralık Stadı'nda büyük bir coşku ve mutluluk yaşandı.

KAPTAN'IN MÜTHİŞ GOLÜ

Kilis Belediyespor'da Uğur Yalçın, mücadelenin 75. dakikasında attığı frikik golüyle alkışları topladı. Ev sahibi ekipte topun başına gelen kaptan Uğur Yalçın'ın sert şutunda Balıkesirspor kalecisi Doğukan Özçimen yerinde kaldı ve topa hareket dahi edemedi. Kilis Belediyespor'un 10 numarasının golünde tribünlerde de büyük coşku yaşandı.