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Zafer Elazığ'ın

23 Elazığ FK, A Spor’dan naklen yayınlanan maçta 12 Bingölspor’u Berke ve Sedat’ın golleriyle 2-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası’nda adını üst tura yazdırdı

Giriş: 13 Eylül 2024, Cuma 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dün kaldığı yerden devam etti. Günün ilk maçında 23 Elazığ FK, Elazığ Doğukent Stadı'da 12 Bingölspor'u konuk etti. Rakibi karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanan Gakkoşlar, büyük bir heyecana sahne olan mücadeleyi 2-0 gibi net bir skorla kazanarak kupada adını bir üst tura yazdırdı. A Spor'un yayınladığı maça oldukça etkili başlayan Elazığ, rakip kalede etkili pozisyonlar yakaladı. Ancak istediği golü ise ilk 45'in son anlarında buldu. Berke Gürbüz'ün 43'teki golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da etkili olan Elazığ, 57'de Sedat Peker'in golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı bu skorla kazanıp Türkiye Kupası 1. Turu'ndan zaferle ayrıldı.

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