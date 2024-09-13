Bursa turladı

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtına gibi esen ancak mali sorunlar nedeniyle 3. Lig'e kadar düşen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 1. Tur'dan katıldı. Daha önce bu kupayı 1985-1986 sezonunda kazanan, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan yeşil-beyazlılar, yeniden iddialı konuma gelmek için savaşıyor. Ligde ve kupada iddialı bir konuma gelmek isteyen Bursaspor, dün kupanın birinci turunda Bozüyük Vitra'ya konuk oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Sahası'ndaki mücadeleye Timsah etkili başladı. Serdar Kurtuluş'un öğrencileri, ilk dakikadan rakibine üstünlük kurdu.

AVANTAJINI KORUDU

Saha içindeki bu üstünlüğünü skora da yansıtması çok uzun sürmedi, Bursaspor'un... Dakikalar 17'yi gösterdiğinde golcüsü Mücahit Can Akçay sahneye çıktı ve yeşil-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi Bozüyük Vitra beraberlik arasa da Bursaspor, savunmada çok sağlam durdu ve ilk yarıda eline geçirdiği bu avantajı iyi kullandı. 90 dakika sonunda maçı 1-0 kazanan Serdar Kurtuluş'un öğrencileri; adını Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tura yazdırdı. Rakip salı günü belli olacak.