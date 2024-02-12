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Kupada son 8 heyecanı

Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kuraları bugün saat 14.00’te çekilecek. A Spor’dan yayınlanacak kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir seri başı olarak katılacak

Giriş: 12 Şubat 2024, Pazartesi 06:50

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün kura heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün saat 14.00'te çekilecek. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak kura çekimine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor, Karagümrük, Konyaspor ve Ankaragücü katılacak. Kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir seri başı olarak yer alacak. Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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