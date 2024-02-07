TRENDYOL 1. LİG...TFF 2. VE 3. LİG...

Ligde 42 puanla 2. sırada bulunan Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. 26 yaşındaki orta saha Lundqvist ve 28 yaşındaki stoper Heliton'u transfer eden sarı-kırmızılılar, Avusturya ekiplerinden SK Austria Klagenfurt'tan 27 yaşındaki ön libero Turgay Gemicibaşı'yla 1.5 yıllık imza attı.





TANQUE'YE 750 BİN EURO





1. Lig'in iddialı ekibi Kocaeli'nin Brezilyalı golcüsü Tanque, Japon SPulse'yle anlaştı. Japonlar, sezon başı Samsun'dan gelen ve 10 gol atan 30 yaşındaki sambacının 750 bin euro'luk çıkış maddesini kullanacak.



Sakaryaspor, Bodrum FK'den 23 yaşındaki forvet Koray Kılınç'ı aldı. Sezonun ilk yarısında Keçiörengücü'nde kiralık oynayan Kılınç, 15 maçta 1 gol attı.



3. Lig 2. Grup'ta 4'te 4'le yarışa ortak olan K.Yaka'da Erkan Sözeri, rakipleri Turgutlu ve B.Petrol üst üste oynayacakları maçlarda takımına güveniyor.



Beyaz Grup'ta Buca, 4 transfer yaptı. Van'dan Şerif Doğan, 1461 Trabzon'dan Nizamettin Çalışkan, K.Adası'ndan Metin Arda ve Göztepe'den Berkin Özgün geldi.



TFF 3. LİG 3. Grup'ta son 2 maçını beraberlikle bitiren 31 puana sahip 3. sıradaki Kuşadasıspor'da teknik direktör Fatih Çardak ile yollar ayrıldı

İZMİR derbisinde Göztepe'ye 4-0 yenilen Altay'da 19 yaşındaki kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakatlığı üzdü. Erzurum maçında durumu belirsiz.