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Şölen sürüyor

Son 16 Turu, bugün A Spor’dan yayınlanacak 3 maçla sürecek. Kura çekimi de pazartesi yapılacak.

Giriş: 07 Şubat 2024, Çarşamba 06:50
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu, bugün oynanacak 3 maçla sürecek. A Spor'daki büyük heyecan, saat 14.30'da Sivas-Konya, 17.30'da Başakşehir-Hatay ve 20.45'te G.Antep FK-F.Bahçe maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Öte yandan Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek ve A Spor'dan yayınlanacak.


ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI / BUGÜN:

14.30 Sivasspor-Konyaspor Atilla Karaoğlan

17.30 Başakşehir-Hatayspor Bahattin Şimşek

20.45 Gaziantep FK-F.Bahçe Burak Şeker

YARIN:

17.30 G.Birliği-Trabzonspor Mert Güzenge

20.45 Antalyaspor-Beşiktaş Ümit Öztürk

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