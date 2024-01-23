Karnaval sürüyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi dün gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev organizasyonun Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, TFF'nin ikinci ve üçüncü liglerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Volkan Can, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, lig yönetimi direktörü Özcan Şefik ve kulüp temsilcileri katıldı. Kupanın bu etabında TFF 2. Lig'den sadece 24 Erzincanspor yer alırken; Trendyol 1. Lig'den ise Gençlerbirliği ve Bandırmaspor takımları bulunuyor. Geri kalan 13 ekip ise Trendyol Süper Lig'den oldu. Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe bu turda Gaziantep FK ile eşleşti. Galatasaray'ın, Bandırmaspor'la oynayacağı turda, Beşiktaş ise eski hocası Sergen Yalçın'ın rakibi olacak. Trabzonspor da 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalar 6, 7, 8 Şubat tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.

TÜM MAÇLAR A SPOR'DA

Kupanın heyecanı her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarında yaşanacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda, futbolseverler 6, 7, 8 Şubat tarihlerinde A Spor ekranlarına kilitlenecek. Bu turda oynanacak 8 karşılaşmanın tamamı A Spor'da.

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜR

TFF 2. ve 3. liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, "Kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya Grubu kanallarına ve kura çekimini izleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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