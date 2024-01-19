Konya bırakmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile Göztepe 5. tur mücadelesinde kozlarını paylaştı. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan karşılaşmada geri düşen ev sahibi ekip, 2-1'lik zaferle son 16 turuna kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarı ise karşılıklı gollere sahne oldu. Konuk ekip Göztepe, 60. dakikada Heliton'un golüyle öne geçen taraf oldu. Bu andan itibaren eşitliği sağlamak için yüklenen Konyaspor aradığı golü 75'te Oğulcan Ülgün'le buldu.



OMEROVİC SİFTAH YAPTI

Mücadelenin son anlarında net fırsatların kaçmasıyla normal süre 1-1 sona erdi. Ardından 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçildi. İlk uzatmanın son dakikasında soldan çevrilen topta, Göztepe savunmasının hatasını değerlendiren Louka Prip kale önünde yaptığı vuruşla ağları sarstı. Bu golle 2-1 öne geçen Konyaspor, üstünlüğünü bitiş düdüğüne kadar korumayı başardı. Yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic yönetiminde ilk kez sahaya çıkan yeşil-beyazlılar, 2-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.