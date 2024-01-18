Keny böyle istedi!

Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulmayı başaran Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında dün TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti. Boz-Baykuşlar, zaman zaman zorlandığı maçta rakibini Keny'nin 19. dakikada attığı golle mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı başardı. Turuncu- lacivertlilerin yeni transferi Josef de Souza da dün ilk kez yeni takımıyla maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, 85. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oldu.
HAKEMLER: Burak Olcar 5, Suat Güz 5, Haydar Avcı 5
BAŞAKŞEHIR: Rıdvan 6, Ömer Ali 6, Ba 6, Cemali 6, Lima 5 (Dk.72 Opoku 4), Mahmut 6 (Dk. 85 Josef ?), Serdar 3 (Dk.34 Pelkas 4 (Dk.72 Figueiredo 3)), Emirhan İlkhan 6 (Dk.72 Onur 4), Aleksic 6, Batuhan 6, Keny 7
BOLUSPOR: İsmail 4, Oulare 5, Posmac 5, Kerem 5, Ercan 5, Kubilay 4 (Dk.68 Anıl 4), Kayamba 5, Tolunay 4 (Dk.79 İshak 3), Safa 4 (Dk.68 Diarrassouba 4), Furkan 4 (Dk.46 Tunahan 4), Bettaieb 4 (Dk.79 Camara 3)
GOL: Keny (19)
SARI KARTLAR: Serdar / Kayamba