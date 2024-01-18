Keny böyle istedi!

Süper Lig'de üst üste aldığı sonuçlarla alt sıralardan kurtulmayı başaran Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında dün TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u konuk etti. Boz-Baykuşlar, zaman zaman zorlandığı maçta rakibini Keny'nin 19. dakikada attığı golle mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı başardı. Turuncu- lacivertlilerin yeni transferi Josef de Souza da dün ilk kez yeni takımıyla maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, 85. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna dahil oldu.Burak Olcar 5, Suat Güz 5, Haydar Avcı 5Rıdvan 6, Ömer Ali 6, Ba 6, Cemali 6, Lima 5 (Dk.72 Opoku 4), Mahmut 6 (Dk. 85 Josef ?), Serdar 3 (Dk.34 Pelkas 4 (Dk.72 Figueiredo 3)), Emirhan İlkhan 6 (Dk.72 Onur 4), Aleksic 6, Batuhan 6, Keny 7İsmail 4, Oulare 5, Posmac 5, Kerem 5, Ercan 5, Kubilay 4 (Dk.68 Anıl 4), Kayamba 5, Tolunay 4 (Dk.79 İshak 3), Safa 4 (Dk.68 Diarrassouba 4), Furkan 4 (Dk.46 Tunahan 4), Bettaieb 4 (Dk.79 Camara 3)Keny (19)Serdar / Kayamba