Erzincan sürprizi

Kupanın ilk sürprizini 24Erzincanspor yaptı.. 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 24 Erzincan karşısında Ziya ve Özkan'ın golleriyle 2-0 geriye düşen Adana Demirspor, Michut (89) ve Emre Akbaba (90+2) ile müthiş bir geri dönüş yapıp maçı uzatmalara taşıdı: 2-2. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Manev topu direğe nişanlayınca 24Erzincan, turu geçti: 7-6.

MANEV ATAMADI

Adana Demirspor'un penaltılarını; Emre Akbaba, Nani, Akintola, Gravillon, Yusuf Erdoğan ve Michut gole çevirirken, Manev'in vuruşunda top direkten döndü.

ERZİNCAN FİRESİZ

24Erzincanspor'da Kamil İçer, Ziya Alkurt, Muhammed Enes Yılmaz, Bahadır Taşdelen, Gökhan Payal, Furkan Işıkdemir ve Özkan Yiğiter fire vermedi.



HAKEMLER: Feridun Daldaş 5, Egemen Savran 5, Güner Mumcu Taştan 5

ADANA DEMİRSPOR: Vedat 4 (Dk.99 Yılmaz 6), İsmail 4, Abdurrahim 4 (Dk.76 Nourani 4), Manev 4, Abdulsamet 5, Tayfun 4 (Dk.66 Gravillon 5)), İzzet 4 (Dk.46 Emre Akbaba 8), Zeneli 4 (Dk.46 Akintola 4), Dorukhan 4 (Dk.66 Michut 8), Yusuf Erdoğan 5, Nani 5

24 ERZİNCANSPOR: Erdi 9, Özkan 8, Gökhan 8, İlker 8, Gençer 6 (Dk.46 Kamil 7), Enes 8, Çınar 7 (Dk.69 Furkan 6), Ali 7 (Dk7.9 Bahadır 6), Oğuzhan (Dk.58 Ziya Kurt 8), Kubilay 7 (Dk.69 M.Enes 6) Hasan 7 (Dk.91 Şamil ?)

GOLLER: Michut (89), Emre (90+2) / Ziya (65), Özkan (77)

SARI KARTLAR: Abdurrahim, Yusuf Dursun, Abdulsamet, Gravillon / Erdi, Enes