Antalyaspor ikinci yarı turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Pendikspor'u ağırlayan Antalyaspor, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda tura uzandı: 2-1. Pendikspor, yeni transferi Umut Nayir ile 32'de öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Akrepler, 49'da Ufuk Akyol ile beraberliği yakaladı. 58'de Van de Streek'in golüyle öne geçen Sergen Yalçın'ın ekibi Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuçla son 16 biletini cebine koydu.Mehmet Türkmen 5, Murat Şener 5, Hakan Karabalcık 5Ataberk 6, Bünyamin 6, Veysel 6, Naldo 6, Mert 6 (Dk. 83 Bahadır ?), Erdal 5 (Dk. 76 Saric 4), Bytyqi 6, Ufuk 7, Van de Streek 7 (Dk. 76 Kaluzinski 4), Milosevic 5 (Dk. 71 Larsson 5), Assombalonga 5 (Dk. 71 Buksa 4)Murat 4, Erdem 3 (Dk. 46 Serkan 4), Murat 4, Rassoul 4, Sequeirra 3 (Dk. 46 Welinton 3), Çekiçi 4, Romero 4 (Dk. 62 İbrahim 4), Erdem 4 (Dk. 78 Melih 3), Kappel 4, Diaby 4, Umut Nayir 6 (Dk. 46 Thiam 4)Ufuk (D49), Van de Streek (58) / Umut (32)Thiam, Murat, Diaby, İbrahim Akdağ