Ankaragücü bileti kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü Eryaman Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek turu geçti. İlk yarısı 0-0 eşitlikle biten mücadelede gollerin tamamı ikinci yarıda geldi. Başkent ekibi 58. dakikada Ali Kaan Güneren'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti.



UZATMADA 2 PENALTI

Çaykur Rize bu gole 83'te Mithat Pala'nın yaklaşık 35 metreden attığı golle yanıt verdi ve skoru eşitledi: 1-1. 90+7'de Morutan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Tolga Ciğerci ağlara yolladı: 2-1. 90+11'de bir penaltı daha kazanan Ankaragücü Morutan ile golü bulup maçı 3-1 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı.