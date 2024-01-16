Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugünden itibaren start alıyor. 3 gün boyunca 32 takım bir üst tura yükselmek için birbirinden keyifli maçlara çıkacak. Tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda kazanan takımlar isimlerini son 16 turuna yazdıracaklar. Alt lig takımlarının maçlarıyla başlayan kupada Trabzonspor bir önceki turda boy göstermişti. Bordo-mavililer, Çorum FK'yı devirerek üst tura yükselmişlerdi. Şimdi İstanbul'un Üç Büyükleri de kupaya dahil olacak. Kupanın bu turundan itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da maçlara çıkacak. Üç Büyükler içinde önce Beşiktaş sahne alacak. Siyah-beyazlılar bugün Arda Turan'ın liderliğinde Trendyol 1. Lig'de lider durumda bulunan Eyüpspor'u konuk edecekler. Yarın ise Süper Lig'in lideri Fenerbahçe evinde Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray ise Perşembe sahada olacak. Sarı-kırmızılılar, Rams Park'ta Ümraniyespor ile bir üst tura çıkmanın mücadelesini verecek.



TÜM MAÇLAR A SPOR'DA

KUPANIN heyecanı her zaman olduğu gibi A SPOR ekranlarında yaşanacak. Maç öncesi gelişmeler, röportajlar ile başlayacak olan kupa gününde karşılaşmalar naklen ekranlara gelecek. Ardından maçın yankıları, teknik direktör açıklamaları, futbolcuların özel röportajları yine A SPOR'da olacak.



KUPANIN STATÜSÜ

5. Tur tek maç eleme usulü oynanacak. 16 takım bir üst tura çıkacak.



Son 16 Turu'na kalan takımlardan 8'i seri başı olur ve diğer 8 ekiple eşleşir. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenir.



Çeyrek finale kalan 8 takım arasındaki maçlar tek maç eleme usulü oynanır. Eşleşmeler ve maçın hangi takımın sahasında oynanacağı kura ile belirlenir.



Yarı final maçları çift maç eleme usulüne göre oynanır. Eşleşmeler çeyrek final kura çekimi sırasında belirlenir.



Finale kalan iki takım tek maç üzerinden kupa için mücadele eder.