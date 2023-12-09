Şölen sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileri katıldı. Kuraya; 4'üncü Eleme Turu müsabakalarından gelen 28 takım ile Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 ekip katıldı. 5'inci Eleme Turu müsabakaları, 9, 10 ve 11 Ocak 2024'te tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turuna kalan takımlar ise 6-7 ve 8 Şubat tarihlerinde çeyrek final mücadelesi verecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş-Eyüpspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Tuna Tarım Kırklarelispor

RAMS Başakşehir-Boluspor

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü

Fenerbahçe-Adanaspor

Galatasaray-Ümraniyespor

Gaziantep FK-Bodrumspor

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor

Trabzonspor-Manisa FK