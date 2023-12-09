Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Format değişecek

Format değişecek

TFF Başkanı Büyükekşi: “Kupanın yeni formatı üzerinde çalışıyoruz, yakında açıklayacağız”

Giriş: 09 Aralık 2023, Cumartesi 06:50

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupanın yeni formatı üzerinde çalıştıklarını söyledi. Büyükekşi, "Futbolun marka değerini yükseltmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kupa, en değerli markalarımızdan biri. Çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Futbolun tutkusunun, coşkusunun ve fair play ruhunun burada yansıtılmasını istiyoruz. Çekişmeli ve heyecan dolu müsabakalar oynandı. 32 takıma başarılar diliyorum. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Kupanın formatını da değiştireceğiz. Bitmek üzere. En yakın zamanda kupanın yeni formatını kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacağını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Dünyanın en büyük derbilerinden sayılan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı dünyada yankı bulacak. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Sevincimizi Türkiye'yi seven ülkelerle buluşturmuş olacağız." şeklinde konuştu.

EN SON HABERLER

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda format değişiyor! Mehmet Büyükekşi açıkladı
Turkuvaz’a teşekkür
Rakip Ümraniyespor
Efsaneler bu kez rakip oldu