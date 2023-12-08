Şampiyon turladı

Türkiye Kupası'nda 2021- 22 şampiyonu Sivasspor, 2. Lig ekibi Arnavutköy'ü ağırladı. A Spor'dan yayınlanan maçta ilk gol, 19'da penaltıdan Hakan'la geldi. Yiğidolar, 25'te Ahmed Musa'nın füzesiyle farkı ikiye çıkardı. Farkı azaltmak için bastıran Arnavutköy, 45'te Harun'un golüyle devre skorunu belirledi.

ERHAN KURTARDI

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbul temsilcisi, 46'da Appindangoye'nin hatalı pasında topla buluşan Harun Özcan'ın kaleci Erhan'a takılmasıyla beraberlik fırsatından yararlanamadı. 65'te bu sefer Sivasspor'da Hakan'ın şutu da direkten dönerken, kırmızı-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederek 5. Tur'a adını yazdırdı.

F.BAHÇE MAÇINI UNUTTURDUK

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Arnavutköy Bld.'yi mağlup edip tur atlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çetin, "Hedefimiz daha önce kazandığımız Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak. 5. Tur'a yükselerek ligdeki F.Bahçe maçı yenilgisini de unutturduk" dedi.