Rize'den gol şov

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Çaykur Rizespor, 2. Lig temsilcisi Bucaspor karşısında gol şov yaptı. Rakibini 4-0 mağlup eden Karadeniz temsilcisi adını 5. tura yazdırdı. Mücadeleye savunma ağırlıklı başlayan rakibini 41'inci dakikada Gaich'in attığı golle çözen Rize devreyi 1-0 önde girdi.

HAT-TRICK YAPTI

İkinci yarı ise adeta gol resitaline dönüştü. 47'de Olawoyin'in pasında ilk golün sahibi Gaich bir gol daha atıp skoru 2-0'a taşıdı. 70'te bu kez sahneye Boşnak yıldız Dal Varesanovic çıktı ve durumu 3-0 yaptı. Gecenin yıldızı Adolfo Gaich 88'de son sözü söyledi. Arjantinli'nin golüyle skoru 4-0 yapan Çaykur Rizespor 5. tur biletini kaptı.

PALUT: KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige olduğu kadar kupaya da önem verdiklerini belirtti. Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselmek istediklerini kaydeden Palut, "Yer aldığımız her kulvarda hep en yukarıyı hedefliyoruz. Şimdi lige dönüp A.Gücü maçına bakacağız" dedi.