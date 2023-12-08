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Türkiye Kupası Haberler Ahmet’e sevk

Ahmet’e sevk

PFDK, Türkiye Kupası sevklerini açıkladı. Disiplin Kurulu, Antalya'nın 6-1 kazanıp turladığı maçta kırmızı kart gören Kepezsporlu Ahmet Teker'i maçtaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, PFDK'ye sevk etti.

Giriş: 08 Aralık 2023, Cuma 06:50
PFDK, Türkiye Kupası sevklerini açıkladı. Disiplin Kurulu, Antalya'nın 6-1 kazanıp turladığı maçta kırmızı kart gören Kepezsporlu Ahmet Teker'i maçtaki hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, PFDK'ye sevk etti.

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