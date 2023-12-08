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Türkiye Kupası Haberler 5. Tur şöleni A Spor’da

5. Tur şöleni A Spor’da

G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş ve Adana Demir’in de katılacağı kura çekimi bugün saat 14.30’da A Spor’da.

Giriş: 08 Aralık 2023, Cuma 06:50

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 14.30'da başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Organizasyona Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin yetkilileri katılacak. Kura çekimine 4. eleme turundan çıkacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor olmak üzere toplam 32 kulüp katılacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak 5. eleme turu müsabakaları sonucunda tur atlayacak takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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