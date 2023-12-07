Konya farklı

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A SPOR'dan canlı yayınlanan maçta yeşil-beyazlılar farka koştu Emrehan perdeyi açtı. Yunus Mallı ve Bruno Paz da ağları sarstı

Giriş: 07 Aralık 2023, Perşembe 06:50

Bu sezon kupada hedefleri yüksek olan takımlardan Konyaspor, Beyoğlu Yeniçarşı engelini aşarken zorlanmadı. Süper Lig temsilcisi rakibi karşısında gol perdesini erken açtı. 14. dakikada Emrehan Gedikli'nin golüyle yeşil-beyazlılar skorda üstünlüğü eline aldı. Bu andan itibaren İstanbul ekibi beraberlik için yüklense de rakip kalede fazla etkili olamadı. Dakikalar 34'ü gösterirken Konyaspor farkı 2'ye çıkarttı. Yunus Mallı'nın golüyle Konyaspor 2-0'ı buldu ve maçta iyice rahatladı.

BRUNO PAZ NOKTAYI KOYDU
2 farkı bulduktan sonra ikinci yarıda daha kontrollü bir oyun anlayışı sergiledi. Daha çok rakip ataklara karşılık veren yeşilbeyazlılar dikkatli oynadıkları devrede 3. golü de yakaladılar. 74. dakikada Bruno Paz yakaladığı fırsatı harcamadı, Konyaspor'u mücadelede 3-0'lık üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlar bulmasına rağmen maçta başka gol olmadı. Konyaspor böylece 3 gollü galibiyetiyle adını 5. Tur'a yazdırdı. Konyalı oyuncular, rakibi tebrik ettikten sonra taraftarıyla galibiyeti kutladı.

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