Keçiören geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Muş 1984 Muşspor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. 57'de Ahmet'in golüyle geri düşen başkent ekibi 66'da Dembele ve 79'da Haşim'le turlamayı başardı.
Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba
06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Muş 1984 Muşspor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. 57'de Ahmet'in golüyle geri düşen başkent ekibi 66'da Dembele ve 79'da Haşim'le turlamayı başardı.