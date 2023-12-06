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Türkiye Kupası Haberler Keçiören geri döndü

Keçiören geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Muş 1984 Muşspor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. 57'de Ahmet'in golüyle geri düşen başkent ekibi 66'da Dembele ve 79'da Haşim'le turlamayı başardı.

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, 3. Lig 4. Grup'ta yer alan Muş 1984 Muşspor'u 2-1 yenerek 5. eleme turuna yükseldi. 57'de Ahmet'in golüyle geri düşen başkent ekibi 66'da Dembele ve 79'da Haşim'le turlamayı başardı.

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