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Türkiye Kupası Haberler Gol şov yaptı

Gol şov yaptı

İki Akdeniz ekibinin maçında Süper Lig temsilcisi, rakibine yarım düzine gol attı. Görkemli bir galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçlar yurdun dört bir yanında oynanıyor, heyecanı A SPOR'da yaşanıyor. Akdeniz derbisinde Antalyaspor ile Kepez karşı karşıya geldi. Süper Lig temsilcisi rakibine çok ağır bastı. Kırmızı-beyazlılar, Holtmann ve De Streek'in golleriyle 2-0'ı buldu. Kepez, Ozan Can ile farkı 1'e indirdi. Antalyaspor soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle girdi. 63'te Serkan kırmızı kart gördü, peşinden Antalya'nın 3. golü geldi ve maç koptu. Kupa bir genci daha ön plana çıkardı.

ASİSTLER 18'LİK EGE'DEN

Dakikalar 64'ü gösterirken Sam Larsson'un golüyle Antalyaspor skoru 3-1'e getirdi. Ardından Assambalonga ile durum 4-1 oldu. Bu andan itibaren Ege Bilsel şov vardı. 5. golde Assambalonga'ya, 6. golde ise Bahadır'a asist yaptı. İki Akdeniz ekibinin mücadelesinden Antalyaspor 6-1'lik galibiyetle ayrıldı ve adını 5. Tur'a yazdırdı. Karşılaşma sonunda taraftarlar genç Ege'yi alkışladılar. Antalyaspor cephesi bu sezon kupada adından söz ettirmek istiyor. Hedef en az yarı final olarak belirlendi.

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