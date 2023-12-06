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Türkiye Kupası Haberler 5. Tur kuraları cuma çekilecek

5. Tur kuraları cuma çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak kuraya, 4. Eleme Turu'nu geçen 28 takım ile Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere 32 takım katılacak.

Giriş: 06 Aralık 2023, Çarşamba 06:50

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak kuraya, 4. Eleme Turu'nu geçen 28 takım ile Süper Lig'de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere 32 takım katılacak.

KUPA HEYECANI YİNE A SPOR'DA
Turkuvaz Medya, futbolseverlere Ziraat Türkiye Kupası heyecanını yaşatmayı sürdürüyor. Yayıncı kuruluş olan Turkuvaz Medya'da şölen bugün de sürecek. Oynanacak 6 karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak. Maç önü ve sonu özel yayınlar da A Spor'da olacak.

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